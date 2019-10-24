مصلحة الضرائب: يحق للسائحين استرداد الضريبة على السلع في هذه الحالة

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف حسين، خلال ندوة بغرفة الشركات السياحية، أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانئ والمطارات.

وبحسب البيان، قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب تقدم كافة التيسيرات بين المصلحة والمسجلين لتسهيل تحصيل الضربية، كما تم تطبيق هذا مع غرفة صناعة السينما والمحامين وغيرهم من قبل.

وأوضح أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع شركات السياحة، ستتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.

وأوضح أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من شركات السياحة، أو المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع للجنة المشتركة بين المصلحة وغرفة شركات السياحة.

وقال يوسف، ردا على تساؤل حول تسجيل فروع شركات السياحة، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ألزم الشركات بتسجيل كل من المركز الرئيسي والفروع ، مشيرا إلى أن الفروع لن تقوم بتقديم إقرار ضريبي، ولكن المركز الرئيسي هو فقط الملزم بتقديم إقرارات ضريبية.

وقال حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، إنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة لحل كافة المشكلات أولا بأول، مشيدا بالجهود التي بذلت للوصول إلى هذا إبرام هذا البروتوكول بالشكل المرضي لكافة الأطراف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات أمامهم.

وأضاف الشاعر، أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأونلاين، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بأحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.