عمرو نصار: فرص ضخمة للتعاون بين روسيا وأفريقيا في النقل وتصنيع القطارات

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية في مجالات النقل، والبنية الأساسية، وتصنيع القطارات والشاحنات، وإنشاء خطوط السكك الحديدية، خاصة في ظل الاهتمام البالغ لحكومات الدول الأفريقية بتطوير البنية التحتية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أشار نصار إلى أهمية تشجيع مشاركة دوائر الأعمال الروسية بمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، موضحا أن قطاع التعدين والصناعات القائمة عليه يعد أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها في تدشين صناعات أفريقية روسية متطورة تلبي احتياجات السوق الأفريقي وتصدر للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وأفريقيا"، اليوم، وذلك في إطار فعاليات قمة "روسيا - أفريقيا"، والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين.

وشارك بفعاليات الجلسة نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وأندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، ويحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد نصار، في كلمته، أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة، واستغلال الموارد الطبيعية الأفريقية الضخمة في إنشاء صناعات روسية أفريقية مشتركة تلبي احتياجات القارة الأفريقية، وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هناك إمكانية لإنشاء المزيد من المناطق الصناعية الروسية بالقارة الأفريقية تتضمن مختلف الصناعات الروسية، وذلك على غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية المناطق الصناعية في تطوير منظومة الإنتاج، وسد ثغرات الإنتاج والتوزيع، وتقليل تكلفة النقل اللوجستي، والتكاليف الفنية، بالإضافة إلى دعم البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل، إلى جانب تنمية الاقتصاديات القومية لدول القارة الأفريقية.