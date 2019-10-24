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    رويترز: إيني تشتري 70% من حصة إديسون بامتياز غاز في مصر

    02:07 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    رويترز: إيني تشتري 70% من حصة إديسون بامتياز غاز في مصر

    أحد الحقول البحرية لإنتاج الغاز الطبيعي

    القاهرة- وكالات:

    قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن شركة إديسون الإيطالية باعت 70% من حق امتيازها للغاز في القطاع رقم 12 بمنطقة شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط شمالي القاهرة، إلى شركة إيني الإيطالية.

    ووفقا للوكالة، امتنع المسؤول عن كشف المزيد من التفاصيل.

    وكانت إديسون فازت بالقطاع رقم 12 في مزايدة طرحتها إيجاس في مارس 2015.

    وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر العملاق في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مناطق امتياز جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول سوق التنقيب المصرية.

    شركة إديسون الإيطالية البحر المتوسط الغاز الطبيعي

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