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    السويدي إليكتريك توقع عقدين مع المصرية لنقل الكهرباء بـ 433 مليون جنيه

    11:06 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    السويدي إليكتريك توقع عقدين مع المصرية لنقل الكهرباء بـ 433 مليون جنيه

    السويدي إليكتريك

    كتبت- شيرين صلاح:

    وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، عقدين بقيمة 433 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

    وقالت الشركة، في بيانها، إن قيمة العقد الأول تبلغ 331 مليون جنيه للتوريد والإشراف على التركيب 51 محولا بقدرة 40 م.ف.أ للشبكة القومية لنقل الكهرباء.

    وأضافت أن قيمة العقد الثاني تبلغ 102 مليون جنيه لتوريد وتركيب 6 محولات بقدرة 175 م.ف.أ للشبكة القومية لنقل الكهرباء.

    ووفقا لبيان الشركة، فإنه تم توقيع العقدين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمس الأربعاء.

    وتعمل شركة السويدي اليكتريك في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على المكونات الكهربائية والمعدات، ولديها شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا.

    شركة السويدي إليكتريك المصرية لنقل الكهرباء شبكة كهرباء

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