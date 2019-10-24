قطاع الأعمال: شراء قطن بقيمة 237 مليون جنيه من مزارعي الفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إن شركات حليج وتجارة الأقطان التابعة لها، اشترت أقطانا بقيمة 237 مليون جنيه، من المزارعين في الفيوم وبني سويف.

وبلغت كمية الأقطان المشتراة من المزارعين حتى الآن، نحو 117 ألف قنطار منذ بدء تطبيق منظومة التجارة الجديدة في المحافظتين بالتزامن مع موسم الجني في أغسطس الماضي، بحسب البيان.

وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.

ووفقا للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا للمنظومة الجديدة، تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من ثمن المحصول للمزارع فور انتهاء المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

ويضمن النظام الجديد لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة واندكس A، فيما لما تشارك شركات القطاع الخاص في هذه المنظومة والمزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

وكان آخر مزاد تم إجراءه على كمية 27 ألف قنطار بقيمة حوالي 50 مليون جنيه. وقد بلغ متوسط سعر الشراء لإجمالي الكميات المشتراة حوالي 2000 جنيه للقنطار.

وكانت مراكز التجميع قد قامت بتوزيع أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليم هذه الأكياس معبأة بالأقطان ومحاكة بالدوبارة إلى المراكز تمهيدا لإجراء المزادات، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المحصول.