بنك التنمية الصناعية: ضخ 2 مليار جنيه في مبادرة "تمويل ألف مصنع"

كتب- منال المصري:

قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لعدد 183 عميلا في مبادرة "تمويل ألف مصنع".

وأضاف عزام، خلال توقيع بروتوكول بين البنك وصندوق دعم التمويل العقاري، اليوم الأربعاء، أن البنك أطلق مبادرة "تمويل ألف مصنع" في يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ورصد لها 10 مليارات جنيه، وذلك للمساهمة في توفير 20 ألف فرصة عمل.

وذكر أن البنك يعتزم خلال الأسبوع القادم إطلاق كارت ميزة، حيث يتوسع البنك في تحديث البنية التكنولوجية والتي سوف تُسفر عن تقديم كافة الخدمات الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2020.

ويتضمن تحديث البنية التكنولوجية للبنك نشر نحو 42 ماكينة صراف آلي لتغطي محافظات مصر، وفقا لحمدي عزام.