الصناعة: فرص واعدة للشركات الروسية لزيادة تواجدها بأفريقيا عبر مصر

التضامن: صرف أكثر من مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعي العام الماضي

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الأفريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الإقليمى والعالمي.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الأفريقية من خلال السوق المصرى باعتباره البوابة الرئيسية لاسواق الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "تعزيز التعاون الصناعى... فرص ومجالات النمو" والتي استعرضت المنطقة الصناعية الروسية في مصر والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية الى أفريقي، ضمن فعاليات قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة في مدينة سوتشى الروسية خلال الفترة من 23 الى 24 أكتوبر الجاري.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في إنشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الأفريقية.

ووجه الوزيرالدعوة للشركات الروسية للدخول في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار في أفريقيا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاستثمارات الروسية بدول القارة الأفريقية خاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، والاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الأفريقية ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من إمكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكلٍ خاص.

وأضاف أن هناك إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصةً السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وإنشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الأفريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80% من إجمالي صادرات الدول الإفريقية فى حين أن واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر فى إجمالي واردات الدول الإفريقية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة ان إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الأفريقية نحو 16% من إجمالي تجارة القارة الأفريقية مع مختلف دول العالم.

وأوضح نصار أن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الإفريقية خاصة وأنها ستؤدي إلى تغيير كبير في نماذج الأعمال وعملية الإنتاج.

وقال إن الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلي تحول كبير في سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالميا وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في التجارة الإقليمية والعالمية وزيادة تنافسية الصادرات وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الإفريقية.