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    استمرار إغلاق البنوك في لبنان غدًا لليوم السادس على التوالي

    04:14 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    استمرار إغلاق البنوك في لبنان غدًا لليوم السادس على التوالي

    جمعية المصارف اللبنانية

    القاهرة- وكالات:

    أعلنت جمعية مصارف لبنان الاستمرار في إغلاق كافة البنوك في غدا الخميس، وذلك انتظارا لاستقرار الأوضاع العامة في لبنان، بحسب بيان أصدرته الجمعية ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

    وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 5 أيام متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ مساء الخميس الماضي، اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنفايات.

    جمعية المصارف اللبنانية احتجاجات لبنان إغلاق البنوك تظاهرات

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