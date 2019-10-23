مي عبد الحميد: المركزي يوافق على ضخ 235 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن أن البنك المركزي وافق على ضخ 235 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري لاستكمال تمويل عملائهم في مبادرة التمويل العقاري.

وجاء ذلك ردا على سؤال مصراوي عقب توقيع بروتوكول اليوم الأربعاء، مع بنك التنمية الصناعية لرفع التمويلات العقارية إلى 1.5 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وبحسب مي عبد الحميد فإن 8 شركات تمويل عقاري ضخت 1.448 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري و24.5 مليار جنيه من البنوك لتصل إجمالي التمويلات إلى 26 مليار جنيه تقريبا لعدد 270 ألف مستفيد تقريبا.

وأضافت مي أن الصندوق سيخاطب وزارة المالية لتوقيع بروتوكول لاستئناف مشاركتهم في مبادرة التمويل العقاري بعد توقفها من المركزي.

وكان محمد الكحكي رئيس شركة تمويل للتمويل العقاري قال لمصراوي أمس أن شركات التمويل العقاري ستوقع بروتوكولا الشهر المقبل مع وزارة المالية لاستئناف مشاركتهم بالمبادرة بعد توقفها من المركزي.