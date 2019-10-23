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    البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على انخفاض جماعي لمؤشراتها

    03:10 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على انخفاض جماعي لمؤشراتها

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مبيعات محلية.

    وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.53% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14126 نقطة.

    وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.98%.

    وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، و62.9 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 14201 نقطة.

    البورصة المصرية

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