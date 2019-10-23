التنمية الصناعية يوقع بروتوكولًا لزيادة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لـ 1.5 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التنمية الصناعية وصندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون لزيادة حجم التمويلات الموجهة لعملاء التمويل العقاري محدودي الدخل إلى 1.5 مليار جنيه ويرتفع عدد المستفيدين إلى 15 ألف مستفيد.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه وتم استنفاذ المبلغ المقرر بالكامل، واستفاد منه 10 آلاف مستفيد بعائد 5% و 7% وعلى فترة سداد ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وبحسب فهمي فإن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتي استمراراً لدور البنك التنموي والحيوي لمُساندة استراتيجية الدّولة وانطلاقاً من الدور القومي المنوط به البنك للنهوض بالاقتصاد القومي.

وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يستحوذ على المركز السادس على مستوي الجهاز المصرفي.

وبحسب حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، فإن بنك يضع المشروعات التنموية على رأس مُستهدفاته التمويلية لتلبية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي ملموس ذي أثر مُستدام.