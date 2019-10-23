  • عاجل:النيابة: إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ بمظاهرات 20 سبتمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    التنمية الصناعية يوقع بروتوكولًا لزيادة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لـ 1.5 مليار جنيه

    02:40 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    التنمية الصناعية يوقع بروتوكولًا لزيادة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لـ 1.5 مليار جنيه

    خلال توقيع البروتوكل بين البنك وصندوق الاسكان الاج

    كتبت- منال المصري:

    وقع بنك التنمية الصناعية وصندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون لزيادة حجم التمويلات الموجهة لعملاء التمويل العقاري محدودي الدخل إلى 1.5 مليار جنيه ويرتفع عدد المستفيدين إلى 15 ألف مستفيد.

    وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه وتم استنفاذ المبلغ المقرر بالكامل، واستفاد منه 10 آلاف مستفيد بعائد 5% و 7% وعلى فترة سداد ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

    وبحسب فهمي فإن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتي استمراراً لدور البنك التنموي والحيوي لمُساندة استراتيجية الدّولة وانطلاقاً من الدور القومي المنوط به البنك للنهوض بالاقتصاد القومي.

    وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يستحوذ على المركز السادس على مستوي الجهاز المصرفي.

    وبحسب حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، فإن بنك يضع المشروعات التنموية على رأس مُستهدفاته التمويلية لتلبية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي ملموس ذي أثر مُستدام.

    بنك التنمية الصناعية صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري ماجد فهمي

    الخبر التالى:

    بعد تجديد ودائع السعودية.. ماذا تعرف عن الودائع الخليجية لدى مصر؟ (فيديوجرافيك)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان