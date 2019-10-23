الأردن يوافق على إتمام صفقة استحواذ أوبر و كريم

كتب- محمد علاء الدين:

وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق محمد حموري، على إتمام عملية استحواذ أوبر على شركة كريم وذلك بعد أن قامت مديرية المنافسة بالوزارة بإجراء الدراسة اللازمة والموافقة على الصفقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة أوبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة ترحب بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والذي ينص على عدم ممانعة الوزارة من إتمام صفقة استحواذ أوبر على شركة كريم.

وأضاف في البيان أن توحيد جهود أوبر وكريم سيؤدي إلى تقديم خدمات وفوائد استثنائية لكل من الركاب، والسائقين وخاصة أن السوق الأردني ينمو بشكل سريع، بحسب البيان.

وكانت شركة أوبر أعلنت في بيان صحفي خلال مارس الماضي توصّلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على شركة كريم العاملة في نفس المجال مقابل 3.1 مليار دولار تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمصر في مايو الماضي إن شركتي أوبر وكريم أعربتا عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، بخصوص عملية استحواذ أوبر على كريم.

وأضاف في بيان صحفي حينها إن الجهاز عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي أوبر وكريم وذلك في إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم العالمية في الشرق الأوسط وخاصة في مصر.

وتسعى أوبر للحصول على موافقات أجهزة حماية المنافسة في الدول التي تعمل بها شركة كريم من أجل تنفيذ الصفقة.