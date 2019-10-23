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    شركة فوري تفوز بمسابقة عالمية بمجال رقمنة التحصيلات النقدية

    01:31 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    شركة فوري تفوز بمسابقة عالمية بمجال رقمنة التحصيلات النقدية

    محمد عكاشة

    كتب- محمد علاء الدين:

    أعلنت مؤسسة سيتي جروب المصرفية العالمية عن فوز شركة فوري المتخصصة في التكنولوجيا المالية ضمن مسابقة تحدي MENA FINTECH، وذلك في مجال رقمنة التحصيلات النقدية في مصر.

    قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الفوز في التحدي يشجع الشركة على الاستمرار في التوسع إقليميا مع الشركاء الكبار مثل سيتي جروب.

    يذكر أن شركة فوري لحلول التكنولوجيا المالية تخدم أكثر من 23 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.5 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات والتذاكر والسياحة وغيرها من الخدمات من خلال شبكة تضم أكثر من 30 بنكا رئيسيا وأكثر من 110 ألف منفذ بيع دفع .

    مؤسسة سيتي جروب المصرفية العالمية وري لتكنولوجيا المالية لدفع الإلكتروني

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