"الأوروبي لإعادة الإعمار" يستهدف شراء حصص في طروحات الشركات الحكومية

كتبت- منال المصري:

قال خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يترقب إعلان الحكومة عن طرح بعض الشركات المملوكة للقطاع العام في سوق المال، لتحديد نسبة مساهمة البنك، عبر شراء حصص في هذه الطروحات.

وأضاف خالد حمزة، في حوار مع مصراوي، ينشر لاحقا، أن البنك يسعى إلى الحصول على حصص أقلية غير حاكمة في رأسمال شركات الطروحات الحكومية، بغرض ضمان تفعيل مبدأ الحوكمة لهذه الشركات المقرر طرحها، وإعطاء رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي وتحفيزه للمشاركة في الطروحات.

وتستهدف الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، عبر طرح حصتين إضافيتين من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، المقيدتين بالفعل في البورصة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الذي أعلنته العام الماضي، ويتضمن 23 شركة وبنكا.

ولم تنفذ الحكومة سوى طرحا واحدا ضمن البرنامج عبر طرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان، مطلع العام الجاري، بقيمة وصلت إلى نحو 1.7 مليار جنيه.

وقال حمزة لمصراوي: "نهدف أيضا من مساهمتنا في الطروحات تحقيق التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، بطريقة تصب في صالح حوكمة الشركات".

وأضاف أن البنك يدخل في تمويل جميع الاستثمارات في مصر، ومن المنتظر أن يضخ في الفترة القادمة استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنوك، والزراعة، والكهرباء، وغيرها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.