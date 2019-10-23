التضامن: صرف أكثر من مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعي العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ المنصرفة من بنك ناصر بمجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك بلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد خلال العام المالي الماضي.

وأضافت والي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57 ألف و794 مستفيدا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء،

وأوضحت أنه تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43 ألف و680 مستفي، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لنحو مليون و722 ألف و542 مستفيدا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت نموا ملحوظا في جميع قطاعات الأعمال بالبنك خلال العام المالي الماضي.

وبلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة تطور 12%، بحسب الوزيرة.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن العام المالي الماضي يعد نقطة تحول كبيرة في نتائج أعمال البنك حيث ارتفعت أرباحه إلى 1.08 مليار جنيه مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة بنسبة 47%.

وأضاف أن ودائع العملاء حققت نموا بنسبة 21% لتصل إلى 6.37 مليار جنيه مقابل 5.26 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح فاروق، أن المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه خلال العام المالي الماضي يبلغ 8.43 مليار جنيه، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيد.

وأضاف أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 71721مستفيد.

كما تم تمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرا، بحسب البيان.

وأضاف فاروق، أن مجلس إدارة البنك ناقش خلال الاجتماع عرضًا مقدمًا بشأن تعاون البنك مع شركة كريم للنقل التشاركي لإتاحة تمويل تمليك السيارات والدراجات النارية لعملاء الشركة المستوفين لشروط العمل لديهم من ذوي الإعاقة والأشخاص الطبيعيين مع منح امتيازات خاصة لذوي الإعاقة .