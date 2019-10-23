أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 672 جنيها دون تغيير عن مستواه أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 576 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم 768 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5376 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن بريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1489.31 دولار للأوقية.