  • عاجل:الأمطار تحصد أرواح 5 ضحايا بينهم طفلان في المحافظات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأربعاء

    12:54 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الأربعاء

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 672 جنيها دون تغيير عن مستواه أمس.

    وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 576 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم 768 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5376 جنيها.

    وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغيير إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن بريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1489.31 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب مصر ذهب غرفة القاهرة التجارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان