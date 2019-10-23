"ايتيدا" و "رايز أب" يطلقان مسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن إطلاق مسابقة "كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع شركة "رايز أب".

وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها في قارة افريقيا حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر و١٩ دولة أفريقية، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تتيح المسابقة فرصة الحصول على جوائز ومنح مالية بإجمالي 60 ألف دولار، بالإضافة إلى فرص للانضمام إلى برامج مسرعات الأعمال في مصر ومختلف الدول الأفريقية.

وتم فتح باب التسجيل للشركات الناشئة من مصر وأفريقيا والتقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة حتى 18 نوفمبر المقبل.

وطبقاً لجدول المسابقة، ستقوم الشركات الناشئة التي ستصل إلى المرحلة النهائية باستعراض أفكارهم الابتكارية ومشروعاتهم التجارية في 7 من شهر ديسمبر المقبل أمام لجنة من المحكمين وإعلان الفائزين بالمسابقة وذلك بالتزامن مع فعاليات هذا العام لقمة رايز أب.

قالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لأيتيدا إن إطلاق مسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية تتيح فرص للكوادر الشابة في مصر وأفريقيا للعمل على أحدث تكنولوجيات التطبيقات والألعاب الرقمية.

ومن جانيه، قال عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ قمة رايز أب، إن استضافتنا للمسابقة خطوة هامة تجاه تحقيق رؤيتنا لخلق المزيد من الفرص في مجال ريادة الأعمال .

وستتمكن الشركات المشاركة بنهائيات المسابقة من الحصول على مساحات عرض بمعرض الشركات الناشئة خلال قمة "رايز أب"، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من المستثمرين وأصحاب صناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتأتي المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.