بوتين: عدد الشركات الروسية بمصر سيزيد بافتتاح المنطقة الصناعية الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عدد الشركات الروسية العاملة ستزيد في مصر من خلال المنطقة الصناعية التي تبنيها روسيا في مصر.

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي "سوتشي"، اليوم الأربعاء أن عدد الشركات الروسية العاملة في مصر حاليًا 23 شركة.

وتعمل روسيا على إنشاء المنطقة الصناعية لها في مصر داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وبحسب بوتين فإن روسيا ستوقع غدًا اتفاقات كثيرة بينها والدول الأفريقية، معولا على المنتدى في تحديد أشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي تزيد التعاون الحالي بين روسيا وأفريقيا.

وأضاف في كلمته أن روسيا تنفذ أكثر من مشروع مفاعل نووي في أفريقيا خاصة المشروع الذي يتم تنفيذه في مصر، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل مضاعفة حجم التبادل التجاري مع دول أفريقيا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف بوتين، "روسيا تطور مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة الاستخراجية، والزراعة، بالتعاون مع الدول الأفريقية".

وأوضح أن روسيا تعد من الدول العشر الأوائل للمستوردين من أفريقيا، ونصدر من المنتجات الزراعية أكثر مما نصدره من أسلحة، الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بما تملكه من تكنولوجيا.