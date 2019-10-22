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    اقتصاد متراجع وأزمات متلاحقة.. لماذا يثور اللبنانيون؟ (فيديو)

    07:21 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    اقتصاد متراجع وأزمات متلاحقة.. لماذا يثور اللبنانيون؟ (فيديو)

    احتجاجات لبنان

    كتبت- ياسمين سليم:

    يواصل اللبنانيون تظاهرهم ضد الأوضاع الاقتصادية والنظام السياسي الحاكم في لبنان، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

    واندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان جراء إعلان الحكومة نيتها فرض ضريبة على المكالمات عبر تطبيق الواتس آب، ضمن إجراءات ستنفذها في موازنة العام المالي الجديد.

    وتعكس أرقام الاقتصاد اللبناني المتدنية، الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني والتي دفعته للاحتجاج.

    وفي هذا الفيديو يشرح مصراوي أبرز الأرقام المتعلقة بالاقتصاد اللبناني وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في لبنان.

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