الشهر المقبل.. توقيع بروتوكول بين المالية وشركات التمويل العقاري

كتبت منال المصري :

قال محمد الكحكي رئيس شركة تمويل للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري ستوقع مع وزارة المالية الشهر المقبل على بروتوكول، لاستئناف مشاركة الشركات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وذلك بعد توقف البنك المركزي عن دعم المبادرة.

وأضاف الكحكي، لمصراوي على هامش الملتقي الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء، أن شركات التمويل العقاري توقفت عن تمويل المبادرة بعد توقف المركزي عن التمويل، ولكن بعد توقيع بروتوكول مع المالية ستعود الشركة إلى المبادرة مرة أخرى.

وكان البنك المركزي أعلن في فبراير الماضي، قصر مبادرة التمويل العقاري بفائدة مدعمة على محدودي الدخل فقط، ووقفها على متوسطي وفوق متوسطي الدخل، على أن تتولى وزارة المالية دعم الفائدة، وذلك بعد انتهاء البنوك من سحب 20 مليار جنيه المخصصة للمبادرة.

ووقعت وزارة المالية، وصندوق دعم التمويل العقاري على بروتوكول بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.

وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، في وقت سابق، إن إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقاري بلغ 26 مليار جنيه حتى الآن لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة.

وأوضحت أن وزارة المالية تتحمل 79 مليار جنيه تكلفة دعم الفائدة لمحدودي الدخل.

وأشار الكحكي إلى أن شركته تتفاوض حاليًا مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل أعمال الشركة.

وذكر أن إجمالي محفظة تمويل الشركة وصل حاليا إلى مليار جنيه في تمويلات موجه لمحدودي ومتوسطي داخل المبادرة، وتمويلات خارج المبادرة.

وقال الكحكي إن شركته تتعاون مع العديد من البنوك، حيث بلغت محفظة القروض التي حصلت عليها الشركة من البنوك 500 مليون جنيه.