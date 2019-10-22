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    "أور للتأجير التمويلي" تهدف لزيادة محفظتها لـ560 مليون جنيه بنهاية نوفمبر

    04:53 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    "أور للتأجير التمويلي" تهدف لزيادة محفظتها لـ560 مليون جنيه بنهاية نوفمبر

    سها سليمان الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمو

    كتبت- منال المصري:

    قالت سها سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "أور" للتأجير التمويلي، إن حجم المحفظة التمويلية للشركة بلغت 532 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضي، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 560 مليون جنيه في نهاية الشهر المقبل.

    وأضافت سها، على هامش الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه نهاية العام الجاري مقابل 50 مليون جنيه حاليا، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

    وذكرت أن الشركة تتعامل حاليا مع أربعة بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري العربي، والمصري لتنمية الصادرات.

    سها سليمان شركة أور للتأجير التمويلي الهيئة العامة للرقابة المالية المحفظة التمويلية

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