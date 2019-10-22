شركة أي سكور تتوقع إصدار 12.6 مليون استعلام ائتماني خلال العام الجاري

كتب- منال المصري:

توقع محمد رفعت الحوشي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أى سكور"، أن تصدر الشركة نحو 12.6 مليون استعلام ائتماني خلال العام الجاري.

وبحسب ما ذكره الحوشي في كلمته اليوم في مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية"، فإن عدد عملاء الشركة بلغ 16.7 مليون عميل، بجاني 348 ألف شركة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف أن الشركة لديها بنية تكنولوجية قوية تجعلها قادرة على استخراج نحو 99.6% من عدد التقارير الائتمانية في أقل من 5 ثواني.

ولفت الحوشي إلى توقيع شركته بروتوكول مع جهاز التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيا ومن المتوقع بدء العمل بها أواخر العام الحالي.

وأوضح أن حجم سجل الضمانات المنقولة بلغت33.219 ألف اشهار، بقيمة 573.8 مليار جنيه، مضيفًا أن حجم ضمانات البنوك بلغت 31.485 ألف ضمانة بقيمة 559.06 مليار جنيه.

وبحسب الحوشي فإن ضمانات الجهات الدولية بلغت 3 ضمانات بقيمة 150 مليون جنيه، ونحو 14.5 مليار جنيه لشركات التأجير التمويلي و155.15 مليون جنيه لشركات التمويل متناهي الصغر.

وطرحت الشركة مؤخرا منتج تقيم الجدارة الائتمانية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت عدد البنوك المشاركة نحو 18 بنكًا.