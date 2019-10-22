غرفة القاهرة تبحث جذب استثمارات كوبية في مجال الأدوية

كتبت- منار الرخ:

استقبل إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سفيرة كوبا (تانيا فيرنانديز)، والملحق التجاري دينيس بينيتيز لبحث التعاون التجاري والاستثماري في الفترة القادمة، والتعاون في مجالات متعددة منها الأدوية.

وقال العربي، في بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يسعى لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع كوبا في المرحلة القادمة من خلال التنسيق مع غرفة القاهرة والغرف الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم التركيز على مجال الأدوية بالتحديد الذي تتميز به كوبا بجانب القطاعات الأخرى، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المُتاحة في مصر حاليًا.

وتقول السفيرة، إن الجانب الكوبي لديه الاستعداد لزيادة التعاون مع الجانب المصري في المجالات المشتركة، خاصة مجال الأدوية مشيرة إلى أن كوبا أنشأت عددًا من المستشفيات في بعض الدول منها السعودية والجزائر.

واستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية أمس، وفدا من الكويت برئاسة على الغانم لبحث اوجة التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2018 نحو 2.6 مليار دولار منها 272.71 مليون دولار صادرات مصرية و2.3 مليار دولار واردات مصرية من الكويت، بحسب بيان الغرفة.