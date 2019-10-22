تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مجزر جديد بمنطقة الجلاء في الإسماعيلية

كتبت- منار الرخ:

وافق مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية برئاسة أحمد عثمان أحمد على تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مجزر جديد على أرض شركة مصر الألبان، بمنطقة الجلاء.

وكان خالد حسين الجداوي عضو المجلس تقدم بدراسة بشأن إنشاء المجزر في هذه المنطقة، التي يتوافر بها كافة وسائل الأمان والسلامة للمواطن والجزارين كبديل للمجزر الآلي الحالي القائم فى مدينة أبو خليفة (منطقة نائية).

وقالت الغرفة في بيان لها، إن المجلس وافق على عرض منتجات كلية زراعة قناة السويس من ألبان وخضر وفاكهة ولحوم في المعرض الدائم للغرفة القائم بنادي المنتزة، بضاحية الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع، على مدار 5 سنوات مضت.

وقرر المجلس إرسال مذكرات إلى الجهات المختصة في المحافظة بحظر إقامة أي شوادر، أومنافذ بيع جماعية أو عامة، أو معارض داخل الأندية العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الغرفة وبالتنسيق مع المحافظة ومديرتي الأمن والتموين.

وبحسب البيان، قررت الغرفة دراسة تسيير سيارات متنقلة إلى الضواحي والقرى، علاوة على التوسع فى إقامة المعارض والشوادر"المؤقتة" لخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 10% في منتجات اللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة والزيوت والمسلى والمنتجات الغذائية.