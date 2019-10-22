جمعية المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك غدًا بسبب المظاهرات

القاهرة- مصراوي:

نقل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال (إل.بي.سي.آي) عن جمعية مصارف لبنان قولها إن البنوك في البلاد ستظل مغلقة يوم الأربعاء في ظل استمرار المظاهرات والاحتجاجات في لبنان.

وكانت البنوك اللبنانية قد أغلقت أبوابها أمس واليوم بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتتصاعد موجة المظاهرات التي اندلعت في لبنان في الأيام الأخيرة، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، وما وصفوه بالفساد في البلاد.

ورغم تقديم الحكومة اللبنانية ورقة تضم اتخاذ إجراءات اصلاحية إلا أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم لهذه الإجراءات.

وتأسست جمعية البنوك في لبنان في عام 1959، وكل بنك مدرج في القائمة للبنوك التي أنشأها بنك لبنان (البنك المركزي) الحق في الانضمام إلى جمعية كعضو نشط، بناء على طلبها.