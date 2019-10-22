التضامن:10 ملايين رسالة محمول للتوعية ببرنامج الأسر البديلة

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القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة فيكتوري لينك، بهدف رفع وعي المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في الأسر البديلة.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وأضافت أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة والتي يرأسها قاضي من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري.

ووفقًا للبيان نجحت اللجنة في إلحاق 11 ألف و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الطرفين اتفقا على أن توفر الشركة 10 ملايين SMS على مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، على أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.

ونقل البيان عن إنجي الصبان، المدير التنفيذي لفيكتوري لينك إن الشركة تعمل على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة وتشمل خدماتها القيام بإعلانات المحمول ورسائل المحمول التفاعلية وتطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية.

وذكرت الصبان أن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة التضامن في كل المجالات، فقد سبق أن تعاونا في برنامج فرصة، واليوم إمكانات نتعاون لنشر الوعي بمفهوم الأسر البديلة من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية على أن تصمم الوزارة المحتوى وتختار الجمهور المستهدف.