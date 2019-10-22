عائد يصل إلى 13.5%.. "عوده مصر" يطرح شهادات ادخار مطابقة لأحكام الشريعة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك عَوده- مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، طرح شهادة ادخارية جديدة، بنظام الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تحت اسم "إيليت".

وقال البنك إن مدة الشهادة هي ثلاث سنوات، وتمنح عائدا سنويا متوقعا يصل إلى 13.5% يتم تسويته في نهاية المدة الاستثمارية طبقا لنتائج أعمال البنك، مشيرا إلى تعدد دوريات صرف العائد بين شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية، وفقا لاختيار العميل.

وأضاف البنك أن الشهادة متاحة بالجنيه المصري لعملاء البنك من الأفراد الطبيعيين المصريين منهم أو الأجانب على حد سواء.

وذكر أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يقدر بمبلغ مليون جنيه في المرة الأولى فقط، ثم مضاعفات الألف جنيه للطلبات اللاحقة، وتتيح الشهادة لحائزها الحصول بضمانها على تمويل في صورة مرابحة بحد أقصى 90% من قيمتها.

وقال محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق لبنك عَوده مصر: "يأتي اصدار شهادة إيليت الادخارية بنظام الوكالة ضمن سياسة البنك التي تهدف إلى تعظيم العائد على استثمارات عملاءه من خلال منتجات مصرفية يتم تصميمها بناءً على المتابعة والدراسة المستمرة للسوق لتحقق أفضل العوائد من خلال استثمارات متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية للبنك".

وقال البنك في بيانه، إن طرح الشهادة الجديدة يأتي في إطار حرص هالمستمر على تطوير منتجاته وأوعيته الادخارية لتلبية الاحتياجات المختلفة لكافة عملائه بشرائحهم المتعددة، والمحافظة على رضائهم عن بنك عوده مصر، كوجهة مفضلة لديهم لكافة معاملاتهم المصرفية والمالية.