عمران: الرقابة المالية توافق لـ"التجاري وفا بنك" على إطلاق شركة للتأمين

كتبت- منال المصري:



كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة أصدرت موافقتها على طلب مجموعة التجاري وفا بنك إطلاق شركة تأمين في مصر.

وأشار عمران لمصراوي، على هامش ملتقى أدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء، أن اسم الشركة سيكون "وفا للتأمين"، ويتراوح رأسمالها بين 100 و150 مليون جنيه.

و"وفا للتأمين" هي شركة مغربية تعد جزء من مجموعة التجاري وفا بنك ومنذ عام 2008، أصبحت هذه الشركة رائدة في قطاع التأمين في المغرب، ومنذ عام 2014 أصبحت الرقم الأول في التأمين في العالم العربي.

ومنذ نوفمبر 2016، حصل المساهمون في التجاري وفا بنك على حصص متساوية من شركة "وفا للتأمين".

وأكد محمد عمران أن قطاع التأمين يعد من القطاعات التي تشهد نموا سنويا في السوق المصري.