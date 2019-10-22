الرقابة المالية: أرسلنا قانون التأمين الجديد للحكومة الأسبوع الماضي

كتبت- منال المصري:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من اعتماد قانون التأمين الجديد يوم الأحد قبل الماضي، وأرسلته إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي لإقراره.

وأضاف عمران خلال كلمته في الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعداد القانون بمشاركة الأطراف المختلفة من شركات التأمين، وشركات الوساطة للتأمين، والاتحاد المصري للتأمين، وصناديق التأمين، وغير ذلك من الأطراف المستفيدة من القانون.

وذكر عمران ردا على سؤال بشأن اعتراض شركات التأمين على رفع رأسمال الشركات من 60 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه في قانون التأمين الجديد، أن جميع شركات التأمين تستطيع رفع رأسمالها إلى هذا الرقم دون استثناء، وأن تتوافق مع قرار رفع رأس المال بما تمتلكه من حقوق الملكية.

وأشار إلى أن رفع رأسمال شركة التأمين إلى 150 مليون جنيه لا يعد رقما كبيرا فهو يعادل 9 ملايين دولار فقط حاليًا، كما أن رفع رأسمال الشركة يساعد على التوسع في سوق التأمين.

وأوضح أن البنك المركزي أقر في قانون البنوك الجديد رفع رأسمال البنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، أي بزيادة 10 أضعاف مقارنة بزيادة رأسمال شركات التأمين بزيادة 100% فقط.

وتابع عمران: "كيف لبعض الشركات أن تعترض على رفع رأسمال الشركة وترغب في التوسع بالسوق في نفس الوقت، فمصر للطيران تسدد أقساطا بما يعادل 150 مليون جنيه".