قطاع الأعمال: أولى رحلات مشروع جسور أفريقيا تغادر إلى ميناء مومباسا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور أفريقي" غادرت ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع جسور، الشهر الجاري، لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية.

وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الجاري، بحسب البيان.

ويوفر المشروع، العديد من الجوانب المخططة للخدمة ؛ حيث تم نقل البضائع من المصنع إلى الميناء والشحن البحرى؛ بالإضافة إلى التخليص الجمركي في الجانبين.

وتوفر وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين التابعتين لها سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع "جسور" لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين.

وتوفر خدمة الشحن البحري – التي انطلقت بالفعل - رحلات منتظمة أسبوعيا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من العين السخنة الى مومباسا.

ومن المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع جسور خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركى والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، بحسب البيان.

ويشمل المشروع أيضًا تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة ومستثمرين من القطاع الخاص.

وتستهدف الوزارة أن يكون للقطاع الخاص النسبة الأكبر في رأسمالها، بحيث لا يتعدى نصيب البنوك الثلاثة والوزارة 20%، وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال.

وكانت الوزارة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour" يشمل وسائل التواصل المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم وتلقى الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) - إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري.