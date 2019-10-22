بالم هيلز: إتمام صفقة توريق مع ثروة كابيتال بقيمة 776 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ثروة كابيتال عن إتمام الإصدار الرابع لتوريق محفظة أوراق طويلة الأجل، وفقا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وقالت بالم هيلز، إن قيمة الإصدار تبلغ نحو 776 مليون جنيه، وتتعلق بعدد 582 وحدة سكنية تابعه للشركة، تم تسليمها للعملاء في مشروعات جولف فيوز وامتداد الجولف وود فيل وكاسكيد وبالم فالي وبالم باركس وفليج جيت وهايسندباي وهاسيندا وايت 2 وبالم هيلز القطامية وامتداد بالم هيلز القطامية 1 و2.

وأوضحت الشركة، أنه تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس".

وذكر البيان أن الشركة ستستخدم الجزء الأكبر من صافي حصيلة عملية التوريق في سداد جزء من القروض الحالية.

وأصدرت شركة ثروة للتوريق السندات، لتصبح إجمالي سندات التوريق المصدرة من قبل ثروة لصالح بالم هيلز نحو 4.2 مليار جنيه مصري، والتي تعد أكبر محفظة في السوق، وفقا للبيان.

وتوقعت الشركة إتمام المزيد من عمليات التوريق خلال 2020 بإجمالي يصل إلى 5.1 مليار جنيه مصري، والتي سيتم استخدامها في تسوية القروض.

وقالت الشركة إنه "مع تسوية التدريجية لرصيد القروض الحالية، فإننا نجري مناقشات مع عدد من مؤسسات المالية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية ليتراوح بين 1-2.5 مليار جنيه وذلك بما يحافظ على نسبة صافي القروض الحالية ونسبة الرافعة المالية "

ويبلغ رأسمال بالم هيلز 6.15 مليار جنيه، موزعاً على 3.07 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وحققت بالم هيلز أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 451.5 مليون جنيه مقابل 439.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.