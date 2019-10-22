تراجع الكوسة والباذنجان .. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو المانجو العويس 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و40 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الكيلو في الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

الرومان بين 3 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

المانجو العويس 30 و40 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.