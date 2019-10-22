عمران: 5 قوانين أمام مجلس النواب لاعتمادها في الدورة البرلمانية الحالية

كتب- منال المصري:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك 5 قوانين جديدة شاركت هيئة الرقابة المالية في إعدادها ستكون أمام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، من أجل مناقشتها واعتمادها.

وأضاف عمران، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه القوانين قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي شاركت الهيئة في إعداده، وقانون لإنشاء شركة للمقاصة للعقود الآجلة.

وذكر أن البرلمان سيناقش أيضا قانون التمويل الاستهلاكي، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون متناهي الصغر، الذي يسمح للشركات بإعطاء تمويلات مثل البنوك بضوابط محددة.

وأشار عمران إلى أن الهيئة سمحت من خلال قانون البنوك الجديد، للبنك المركزي التعاون مع وزارة المالية في إنشاء شركة لتسوية تعاملات السندات الحكومية للترويج للاستثمار بالخارج.

ويعقد الملتقى اليوم بحضور رؤساء شركات التمويل العقاري، والتطوير العقاري، وممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق سند.