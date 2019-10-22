تراجعت في 4 بنوك.. انخفاض جديد لأسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر سعره في 6 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.14 جنيه و16.24 جنيه.

وخفض بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية، قرشا، في البنك التجاري الدولي، إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بين قرشين للشراء و3 قروش للبيع، إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في بنك الإسكندرية عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.