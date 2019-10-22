  • عاجل:الداخلية: ضبط 22 إخوانيًا لاستغلالهم حادث محمود البنا لإثارة الفوضى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    تراجعت في 4 بنوك.. انخفاض جديد لأسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم

    10:55 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    تراجعت في 4 بنوك.. انخفاض جديد لأسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر سعره في 6 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات أمس.

    وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.14 جنيه و16.24 جنيه.

    وخفض بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية، قرشا، في البنك التجاري الدولي، إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.


    وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بين قرشين للشراء و3 قروش للبيع، إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار، في بنك الإسكندرية عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس بنك البركة

    الخبر التالى:

    عمران: 5 قوانين أمام مجلس النواب لاعتمادها في الدورة البرلمانية الحالية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان