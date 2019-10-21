دراجون أويل تستثمر مليار دولار في مصر بعد شراء امتيازات بي بي

القاهرة – وكالات:

قالت شركة دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، اليوم الاثنين، إنها استكملت شراء امتيازات بي.بي النفطية بخليج السويس في مصر وستستثمر مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم وزيادة إنتاجها.

وقالت دراجون، بحسب وكالة رويترز، إنها حلت محل بي.بي كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازا نفطيا بحريا للاستكشاف والإنتاج.

وكان هدف جابكو هو زيادة إنتاج الامتيازات مجتمعة إلى 75 ألف برميل من النفط يوميا بحلول 2021 من 60 ألفا في الوقت الراهن.

لكن دراجون قالت إنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وتم الإعلان عن الصفقة بين دراجون أويل وبي.بي في يونيو، وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل هي شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة بي بي، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

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