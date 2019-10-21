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    استمرار إغلاق البنوك اللبنانية غدًا بسبب المظاهرات

    05:18 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    استمرار إغلاق البنوك اللبنانية غدًا بسبب المظاهرات

    جمعية المصارف اللبنانية

    القاهرة- وكالات:

    ذكرت قناة سكاي نيوز العربية اليوم الاثنين إن جمعية المصارف اللبنانية أعلنت استمرار إغلاق البنوك غدًا، وذلك بسبب استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

    وكانت البنوك اللبنانية قد أغلقت أبوابها اليوم بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

    وتتصاعد موجة المظاهرات التي اندلعت في لبنان في الأيام الأخيرة، بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، وما وصفوه بالفساد في البلاد.

    وتأسست جمعية البنوك في لبنان في عام 1959، وكل بنك مدرج في القائمة للبنوك التي أنشأها بنك لبنان (البنك المركزي) الحق في الانضمام إلى جمعية كعضو نشط، بناء على طلبها.

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