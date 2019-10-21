مصر توقع اتفاقاً لتجديد الودائع السعودية في البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، بحسب بيان من المركزي حصل "مصراوي" على نسخة منه، اليوم الاثنين.

وجاء توقيع الاتفاق على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، هما من وقعا اتفاقية التجديد.

ولم يذكر بيان المركزي تفاصيل عن قيمة الودائع التي تم الاتفاق على تجديدها أو مدة التجديد.

وحصل البنك المركزي المصري على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، لدعم الاقتصاد المصري.

وكان من المقرر أن تسدد مصر 5.2 مليار دولار ودائع للسعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى 54 مليون دولار فوائد، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي.

وسددت مصر 766 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، من قيمة الودائع، إضافة إلى 128 مليون دولار فوائد، وفقا لتقرير المركزي.

ووفقًا لبيانات المركزي فإن آجال الودائع الباقية ستكون في النصف الأول من العام المقبل بقيمة 766 مليون دولار وفوائد 18.5 مليون دولار وكذلك في النصف الثاني من العام المقبل بقيمة 100 مليون دولار وفوائد 9.27 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2021 من المقرر أن تسدد مصر 668 مليون دولار وفوائد 8.35 مليون دولار، وفقًا لبيانات المركزي.