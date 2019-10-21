غدا.. "المصرية اللبنانية" تنظم ندوة عن التحول الرقمي بمشاركة عمرو طلعت

كتب- محمد علاء الدين:

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة فتح الله فوزي، ندوة عن التحول الرقمي، غدا الثلاثاء، وذلك بمشاركة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين.

وقال أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية، إن الندوة تعقد بعنوان "التحول الرقمي.. الطريق إلى النمو الاقتصادي"، بمشاركة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من مصر ولبنان، ويدير الندوة خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر.

وأضاف سرحان أن الندوة تهدف إلى التعرف على المشروعات المتاحة، وفتح آفاق وفرص التعاون بين الشركات المصرية واللبنانية والجهات الحكومية في مشروعات التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي.

وذكر أنه سيتم إطلاق مبادرة لتمكين الشركات الوطنية من الدخول في مشروعات التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات والخدمات، والتعرف على إمكانيات الشركات والخبرات والكفاءات المصرية للقيام بدورها في مشروعات التحول الرقمي، وتقديم أفكار جديدة للهيئات الحكومية والاستثمارية لتطوير الأداء، وتوفير الخدمات المميكنة للمواطنين.