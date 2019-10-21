المصرف المتحد يخطط لإطلاق 5 منتجات مصرفية للتمويل متناهي الصغر

كتبت - منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن البنك يخطط لإطلاق 5 منتجات مصرفية في التمويل متناهي الصغر قبل نهاية العام الجاري.

وأشار القاضي، إلى أن هذه المنتجات ستخاطب شرائح مجتمعية مختلفة مثل المرأة والشباب لتحقيق الشمول المالي وتوظيف أيدي عاملة .

وأضاف القاضي أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر بلغ 400 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضي تتراوح بين 120 مليون جنيه تمويلات مباشرة و280 مليون جنيه بالتعاون مع الشركات والجمعيات طبقا لمبادرة البنك المركزي .

وأشار القاضي، إلى أن مصرفه أبقى على فائدة الشهادات وحسابات التوفير دون تغيير بينما خفض 1% على القروض الشخصية .

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من إجمالي محفظة البنك لتبلغ 3 مليارات جنيه.

ويعد المصرف المتحد من ضمن البنوك القليلة التي حققت نسبة 20% في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري .

وأشار إلى أن مصرفه يعتزم فتح مكتبين جدد للصرافة ليصل إجمالي المكاتب 9 مكاتب صرافة مقابل 7 مكاتب حاليًا.