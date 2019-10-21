"فيتش سليوشنز" تتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بمصر قبل نهاية العام
كتب- مصطفى عيد:
توقعت مؤسسة فيتش سليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنصف في المئة قبل نهاية العام الجاري، على أن يخفضها بنسبة 1.5% في عام 2020.
وقالت فيتش سليوشنز، إنه يتوقع بعد هذ الخفض وصول سعر الإقراض الرئيسي بالبنك المركزي إلى 12.25% بنهاية 2020، مشيرة إلى أن المركزي خفض الفائدة بنسبة تراكمية 3.5% في العام الحالي، جنبا إلى جنب، مع تراجع التضخم، والسياسية التيسيرية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 3.5% في عام 2019، منها 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في فبراير الماضي، و1.5% في أغسطس، و1% في الاجتماع الأخير في سبتمبر، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
ويتبقى اجتماعان خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية بالمركزي في 14 نوفمبر، و26 ديسمبر.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه الملحوظ للشهر الرابع، مسجلا أقل مستوى في نحو 7 سنوات بالمدن، وهو ما دفع عددا من المحللين إلى التوقع باستمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، وخفض الفائدة بين 0.5 و1% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في نوفمبر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.7% في أغسطس الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر معدلًا 0.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
ومن بين بنوك الاستثمار التي توقعت خفض الفائدة في الاجتماع المقبل هيرميس، وبلتون، وفاروس، وبرايم، وشعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر".
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% على عدة مرات خلال الفترة من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وحتى يوليو 2017، للعمل على احتواء التضخم الناجم عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة، وتشجيع الاستثمار في الجنيه.
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توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة بالمركزي بين 0.5 و1% في نوفمبر المقبل
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