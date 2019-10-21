شركات الحكومة تشتري أقطانا بقيمة 190 مليون جنيه من الفيوم وبني سويف حتى الآن

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عزة رشوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، إن الشركات الحكومية، اشترت أقطانا بقيمة 190 مليون جنيه، من محافظتي الفيوم وبني سويف، حتى الآن، وفق منظومة التداول الجديدة.

وأضافت رئيسة الشركة المشرفة على تطبيق النظام الجديد لتداول القطن بالمحافظتين، أن شركات تجارة القطن التابعة لقطاع الأعمال اشترت حتى الآن حوالي 89 ألف قنطار.

وتشتري الشركة القابضة الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، وشركة الشرقية للأقطان، وشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والشركة المصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.

وتتم عملية الشراء وفقا للنظام الجديد لتداول القطن، الذي تطبقه الحكومة تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدة علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم.

ورغم إقامة المزادات، تحجم شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.

ويتم تحديد سعر الأساس، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقطن البيما الأمريكي وقطن قصير التيلة.