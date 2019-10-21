"انخفاض مؤقت".. رئيس شعبة القصابين يوضح أسباب تراجع أسعار اللحوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بنسب متفاوتة حسب المناطق والمحافظات المختلفة، لتتراوح بين 70 و140 جنيها للكيلو.

ويشرح محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أسباب الانخفاض وهذا التفاوت الكبير في الأسعار، قائلا، إن الأسعار تختلف في المحافظات عن القاهرة الكبرى لزيادة تكلفة النقل، فضلا عن أن أغلب الجزارين يذبحون خارج المجازر، وأمام محالهم.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري بالقاهرة الكبرى بين 100 و140 جنيها، وبين 70 و100 جنيه بالمحافظات، بحسب وهبة.

وأرجع وهبة، الانخفاض الكبير في أسعار اللحوم في المحافظات خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت في بعضها إلى حوالي 70 جنيهًا، إلى قرار وزارة الصحة الذي ألزم مصانع الأجبان بشراء الألبان من المزارع المرخصة، مما جعل كثير من المربيين الصغار لا يستطيعون بيع إنتاج مواشيهم من اللبن.

وتابع وهبة، أن هذا القرار دفع كثير من المربيين إلى بيع المواشي "المدرة" للحليب لعدم قدرتهم على تصريفه، مما زاد من المعروض بالمحافظات، الأمر الذي ساهم في هذا الانخفاض الكبير.

وأضاف وهبة، أن تفاوت أسعار اللحوم في القاهرة الكبرى جاء نتيجة لبيع لحوم سلالات مختلفة من المواشي، حيث يختلف سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي، المربى بالكامل في مصر عن غيره المستورد، ويتراوح سعره بين 120 و140 جنيها، مقابل 140 و160 جنيها في بداية الشهر الجاري.

"هناك عجول أسترالية وأوكرانية تستورد حية، ويتم علفها في مزارع مصرية، لمدة شهرين، ويتم ذبحها ودمغها داخل المذابح، وتباع على إنها بلدية، وهي لا تفرق كثيرا عن اللحوم البلدي، ولا يمكن أن يفرقها الزبون عن اللحوم المحلية، ولكن يتراوح سعرها بين 100 و110 جنيها" بحسب وهبة.

وأشار وهبة، إلى أن هناك زيادة من المعروض من اللحوم السودانية والأثيوبية، التي تباع في المنافذ التموينية، ويتراوح سعرها بين 80 و85 جنيها، وهي ما ساهمت أيضا في انخفاض وتفاوت الأسعار.

وانخفضت أسعار اللحوم بنحو 20 جنيها، بشكل تدريجي منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة لزيادة المعروض من المواشي، وتوافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى المستهلكين القادرين على الشراء، مما زاد حالة الركود التي يعاني منها السوق، بحسب تصريح سابق لوهبة.

ويرى وهبة، أن تراجع أسعار اللحوم، "انخفاض مؤقت" وأن الأسعار ستعود لمستواها من جديد خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها صغار المربيين في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وبيع المواشي بأقل من تكلفتها، "الأمر الذي لن يشجعهم للدخول في دورة تربية جديدة، مما سيقلل من المعروض".

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