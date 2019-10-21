فودافون: يجب إشراك القطاع الخاص في الاستعداد لتقنية الجيل الخامس بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إنه يجب إشراك القطاع الخاص في مساعدة الدولة للاستعداد لتقنية الـ 5G.

وأضاف فرومان، خلال مؤتمر "الألياف الضوئية للمنازل FTTH للشرق الأوسط"، المنعقد اليوم الاثنين، بالقاهرة، أن نسبة المصريين المستخدمين لتقنية الجيل الرابع لا يتخطى 25% فقط من إجمالي المستخدمين، مشيرًا إلى أن مصر فرصتها ضئيلة في تبني تقنية الجيل الخامس حاليا.

وأطلقت شركات المحمول في مصر خدمات الجيل الرابع في أواخر سبتمبر 2017.

من جانبه، قال محمد شمروخ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، خلال المؤتمر، إن شركته تعد عنصرا أساسيا لتوفير البنية الأساسية ونشر الألياف الضوئية منذ عام 2012، ونجحت في زيادة عدد المناطق التي يتم توفير الألياف الضوئية لها.

وأضاف أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة المناطق المغطاة بهذه الألياف خلال العامين المقبلين، ولكن تظل الموافقات الرسمية من الهيئات والسلطات هي التحدي الأبرز أمام تعزيز هذه الخطة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حلول تكاملية وتسعى لتقديم خدمة أفضل بأسعار أفضل.

وذكر شمروخ أن الشركة استثمرت ما يزيد عن 3 مليارات دولار منذ 2015 لتطوير البنية التحتية وزيادة السعات الدولية للانترنت، وتخطط المصرية للاتصالات إلى توصيل كابلات الفايبر لنحو 2 مليون منزل بحلول 2020.

وقال هارتويج كولينا رئيس مؤتمر "الألياف الضوئية للمنازل FTTH للشرق الأوسط"، إن تقنية الألياف الضوئية ليست فقط بنية تحتية ولكنها أساس لتطوير المجتمع.

ويسعى المجلس العالمي للألياف الضوئية إلى توسيع انتشار الألياف الضوئية لتخدم ظهور الـ 5G.

من ناحيته، قال سعيد المندهاري ممثل برنامج البرودباند في الحكومة العمانية، إن البنية التحتية من الفايبر هي العمود الأساسي لخدمات الجيل الخامس، ويجب إحلال البنية التحتية الحالية واستبدالها بكابلات الفايبر ومشاركتها بين المشغلين العاملين داخل الدولة الواحدة مشيرا إلى أنها الجزء الأغلى في الشبكة والأكثر حاجة للاستثمارات.

وأضاف أن عُمان تعتمد على نموذج البنية التحتية المفتوحة ومشاركة على كل المستويات من البنية الأساسية سواء من الكابلات أو حتى مشاركة الأبراج ومراكز البيانات والخدمات السحابية، موضحا أن ذلك هو الرهان الأول على نشر الخدمات الجديدة مثل المدن الذكية بصورة أسرع.