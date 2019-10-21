"دراجون أويل" تستحوذ على حقوق امتياز "بي بي" في حقول نفط بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة، صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس بمصر، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

ودراجون أويل المحدودة هي منصة للتنقيب وإنتاج النفط، ومملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك".

وقالت وزارة البترول، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل هي شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة بي بي، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

وأضافت أن من شأن إتمام صفقة الشراء تعزيز الإنتاج الاستراتيجي لدراجون أويل واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم مثل تركمنستان والعراق وأفغانستان، ليصل الإنتاج اليومي للشركة الذي يقدر بـ150 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث يعتبر هذا الإنتاج من ضمن استراتيجية الشركة للوصول إلى إنتاج 300 ألف برميل مكافئ يوميا بحلول سنة 2026.

وتنتج شركة جابكو بمصر حاليا 60 ألف برميل يوميا من خلال 11 منطقة امتياز، والإنتاج المستدام المستهدف يقدر بـ 75 ألف برميل يوميا بحلول 2021.

وتخطط "دراجون أويل" إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميا عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية، والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج خلال السنوات العشرة القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، سينعكس هذا الأمر إيجابا على إنتاجية الشركة مستقبلا من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات مقبلة.

وذكرت الوزارة أن تلك الصفقة الهامة لـ "دراجون أويل" تأتي بعد النجاحات التي حققها الاستثمار في قطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصري، وكانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هذه الصفقة.