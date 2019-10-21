تقرير: مصر تصدر 173 مليار قدم مكعب غاز مسال في 2018-2019

القاهرة- وكالات:

أظهر التقرير السنوي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن مصر صدرت 172.8 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2018-2019، وذلك عبر 45 شحنة من مصنع الإسالة في إدكو، بحسب وكالة رويترز.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراده نهاية العام الماضي.

وقال وزير البترول طارق الملا في مارس الماضي إن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية 2019 من 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك الحين.

وأظهر تقرير إيجاس أن مصر توقفت عن استيراد الغاز في سبتمبر 2018 واستغنت عن وحدة تغييز عائمة وقامت بتأجيرها لطرف ثالث.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مناطق امتياز جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول سوق التنقيب المصرية.

وألغت مصر عددا من مزادات تصدير الغاز المسال هذا العام بسبب تدني قيمة عروض الشراء.