9 مليارات استثمارات كويتية في مصر.. انطلاق منتدى الأعمال الكويتي في القاهرة

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كتبت- منار الرخ:

قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 9 مليارات دولار بعدد شركات يزيد على 1100 شركة تعمل في كافة القطاعات.

وأضاف خلال منتدى الأعمال الكويتي، المنعقد على هامش زیارة رئیس مجلس الوزراء، الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، أن ممتلكات الكويتيين من الأصول العقارية في مصر تقدر بعدة مليارات.

وأضاف ناصر، أن التكامل العربي، يعتبر رغبة شعبية وإرادة سياسية وهو ما تسعى إليه مصر والكويت، وأن الحكومات المتعاقبة تقوم بجهد واضح من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية.

وأوضح ناصر، أن الاستثمارات المصرية في الكويت زادت لتتجاوز مليار دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري 2.5 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف أن مصر تستقبل ما يزيد عن 110 الآف سائح كويتي سنويا بحجم إنفاق يصل إلى 600 مليون دولار سنويا.

وقال رئيس غرفة الجيزة، إن اتحاد الغرف التجارية سيسعى لتلقي مشكلات الشركات والعمل على حلها والأهم عدم تكرارها، وتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي بإحلال واردات الدول الأخرى بهدف تحقيق التوازن التجاري.

وأضاف أن الترويج للاستثمارات الكويتية في مصر في المجالات المتعددة يشمل القطاع الصناعي، واللوجيستيات بمحور قناه السويس، والقطاع العقاري والسياحي بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي فى الريف المصري ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وأشار إلى ضرورة وأهمية إنشاء تحالفات للشركات الكويتية والمصرية بغرض إقامة مشروعات استثمارية في أفريقيا، وكذلك المساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق.

وقال طارق المطوع، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إن حجم الاستثمارات الكويتية غير النفطية بلغ في مصر 4 مليارات دولار في مجالات السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف المطوع، أن بلاده تراقب برامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية .

وأشار إلى أن بلاده لديها خطة لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي طموح يعتمد على الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تؤهلها لجعل بلاده شريك فاعل لمصر.