الإحصاء: 15% زيادة بإنتاج الصناعات الغذائية في أغسطس الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) وصل إلى 132.50 خلال شهر أغسطس الماضي (أولي) مقابل 130.65خلال شهر يوليو (نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

ووصل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية إلى 149.97 خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 129.96 خلال شهر يوليو، بنسبة زيادة 15.40%، وذلك بسبب توافر خامات الإنتاج، وزيادة الطلب، وزيادة كمية القمح المطحون، وفقا للبيان.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 148.06 خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، حيث بلغ 81.33، بارتفاع قدره 86.1%، وذلك طبقا لاحتياجات السوق.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية (يشمل الحديد والصلب - الألومنيوم - معادن أخرى) 69.56 خلال شهر أغسطس، مقابل 73.82 خلال شهر يوليو، بنسبة انخفاض 5.8%، وذلك بسبب انخفاض كمية الفحم الموردة للأفران وقلة الطلب.