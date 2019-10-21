دايس للملابس توضح مستجدات صفقة الاستحواذ على أصول "كايرو قطن"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها لم تنته من الفحص النافي للجهالة، بشأن الاستحواذ على الأصول المؤجرة من شركة كايرو قطن.

وكانت دايس، أعلنت أنها تدرس اقتراض نحو 100 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي "CIB" كقرض متوسط الأجل؛ بهدف تمويل جزء من صفقة استحواذها على أصول شركة كايرو قطن.

كما وقعت الشركة على خطاب نوايا مع كايرو قطن سنتر، أبريل الماضي؛ لشراء الأصول المؤجرة حاليًّا، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين في 2017، في صفقة تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13% لتصل لتصل إلى 73 مليون جنيه مقابل 84 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 731.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 712.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.