تكريم محمد معيط كأفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين، إن هذه الجائزة، تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفاينانشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا.

كما كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس» أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، لرئاستهما لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأقيم الاحتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، وقال

وقال معيط، إن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بجانب الجهد الكبير الذي تبذله حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل أعضائها وفريقي عمل البنك المركزي ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف : «أتسلم هذه الجائزة نيابة عن الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأبطال الحقيقيين لقصة نجاح الإصلاح الاقتصادي».

وذكر بيان وزارة المالية، أن منح صحيفة «جلوبال ماركتس» جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوحدة الدين العام بوزارة المالية بمصر شهادة دولية جديدة لمصر تعكس الجهود المثمرة نحو رفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعديل مساره نحو الانخفاض من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 90.2% نهاية يونيو الماضي.