تكريم طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019

كتبت- منال المصري:

كرمت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بمناسبة اختياره ضمن أفضل 21 محافظا للبنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري "2019"، وفقا لتقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويا.

وبحسب بيان من البنك المركزي، أقامت المجلة العالمية احتفالا كبيرا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتكريم المحافظين الـ 21 الذين تم اختيارهم بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء.

وأشار إلى أن اختيار هؤلاء المحافظين جاء وفقا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهود المحافظين في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

ومن بين من ضمتهم قائمة التكريم بجانب طارق عامر، محافظو البنوك المركزية في كل من أستراليا، والكويت، والمكسيك، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبي، والسعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وشيلي.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.